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Бойовиків на Донбасі курирують понад 2 тисячі регулярних військових РФ, - представник України в ООН

Вероніка Рой

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На окупованих територіях Луганської та Донецької областей перебуває понад 35 тисяч бойовиків, яких курують понад 2 тисяч регулярних військових Росії. Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Радбезу, передає Громадське.

 

«Збройні сили в 35 000 осіб на окупованому Донбасі отримують підтримку 2 100 російських регулярних військовослужбовців — здебільшого на командних посадах», — сказав він.

Єльченко додав, багато кураторів мають великий досвід служби в Сирії.

«Загальна чисельність військовослужбовців ударної наступальної групи на російсько-українському кордоні, включаючи групи на окупованих територіях і на територіях, які прилягають до окупованих територій Донбасу і Криму, — 87 750 осіб», — сказав постпред України в ООН.

За його даними, станом на початок лютого бойовики на Донбасі мали у своєму розпорядженні 496 основних бойових танків. Він додав, що у них також є 938 бойових броньованих машин (аналогічно як у Перу і Кувейту), 128 реактивних систем залпового вогню (трохи менше, ніж в Індонезії), 776 артилерійських систем (можна порівняти з кількістю в Казахстані й Ефіопії).

Єльченко наголосив, що якщо Росія хоче деескалації на Донбасі, то їй час справді діяти, адже з 2015-го року вона 18 разів саботувала режим припинення вогню. Це режим порушували 54 тисячі разів.

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