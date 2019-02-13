Борг українців за електроенергію зріс до понад 33 млн грн

Станом на кінець 2018 року заборгованість за електроенергію зросла до 33 611 млн грн.. Приріст боргу за рік склав 16%. Про це повідомила голова Національної комісії з державного регулювання енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко у Facebook.

«Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами у 2018 році (поставленої ПЗТ) склала – 195 081 млн грн (з ПДВ), заборгованість споживачів на початок 2018 року – 28 942 млн грн (з ПДВ), на кінець року 33 611 млн грн (з ПДВ), приріст заборгованості за рік склав – 16 % або 4 670 млн грн», – зазначила вона.