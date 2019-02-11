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У Львові спіймали хлопця з дівчиною, які продавали через Інтернет наркотики

Наталя Дуляба

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В неділю ввечері, 10 лютого, правоохоронці отримали виклик на вул. Личаківську, де, за словами заявника, невідомі щось ховають у кущах біля під’їзду. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

На місце події негайно прибули інспектори, а підозрілі особи, про яких повідомляв заявник, намагалися зникнути з поля зору.

У хлопця з дівчиною патрульні виявили 13 фасованих пакетиків, ймовірно, з наркотичною речовиною, ізоленту та ваги.

«18-річна дівчина повідомила, що вони з хлопцем є так звані закладчики наркотичних речовин, яку продають через Інтернет», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих. Наразі всі деталі встановлюються.

Фото: патрульна поліція

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