У Львові спіймали хлопця з дівчиною, які продавали через Інтернет наркотики

В неділю ввечері, 10 лютого, правоохоронці отримали виклик на вул. Личаківську, де, за словами заявника, невідомі щось ховають у кущах біля під’їзду. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

На місце події негайно прибули інспектори, а підозрілі особи, про яких повідомляв заявник, намагалися зникнути з поля зору.

У хлопця з дівчиною патрульні виявили 13 фасованих пакетиків, ймовірно, з наркотичною речовиною, ізоленту та ваги.

«18-річна дівчина повідомила, що вони з хлопцем є так звані закладчики наркотичних речовин, яку продають через Інтернет», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих. Наразі всі деталі встановлюються.

Фото: патрульна поліція