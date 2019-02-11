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На Сихові зловмисник стріляв у 29-річного чоловіка із пістолета

Наталя Дуляба

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У ніч на 10 лютого у Сихівський відділ поліції за допомогою звернувся 29-річний львів’янин і повідомив, що на вулиці Антоненка-Давидовича невідомий здійснив кілька пострілів зі зброї і влучив у нього. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські попередньо встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний львів’янин, котрий здійснив два постріли із пістолета типу «Флобер».

Потерпілому медики діагностували «кульові поранення черевної стінки та пахової ділянки».

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, проводиться досудове розслідування.

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