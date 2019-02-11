На Донбасі окупанти дев’ять разів обстріляли українських військових

Протягом неділі, 10 лютого, на Донбасі російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому тричі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися в районі Авдіївки з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; в районі Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорлівки – зі стрілецької зброї.

Противник також вів вогонь по українських військових у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ»: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї –поблизу Південного; із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі Кримського; із великокаліберних кулеметів – в районі Старого Айдару; із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля Світлодарська.

В ході бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосовуючи вогневі засоби. За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.