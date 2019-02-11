Львівські прикордонники затримали запоріжця зі старовинними монетами і банкнотами

Цими вихідними у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники виявили старовинну колекцію монет і банкнот. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Старовинну знахідку знахідку прикордонники виявили у 57-річного мешканця Запоріжжя, який приїхав у пункт пропуску на автомобілі «Рено».

Під час обстеження правоохоронці знайшли у посилках, які чоловік перевозив із Польщі, понад 60 монет та 19 банкнот. Серед яких були монети та банкноти часів Царської Росії, СРСР та інші.

Колекцію вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи та встановлення культурної й історичної цінності.

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Фото, відео: Держприкордонслужба