Як столичні рятувальники діставали підлітка з крижини, що відпливла від берега

У Києві компанія друзів гралася біля річки: один з хлопчаків стрибнув на крижину, частина якої відкололася і відпливла від берега. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

Як зазначається, повідомлення про хлопчика на крижині на Русанівському каналі надійшло рятувальникам 9 лютого о 12:51.

До місця виклику було направлено черговий підрозділ 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини та водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у м. Києві.

12-річний хлопчик на крижині знаходився на відстані 12 м від берега. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували дитину, котра була неушкоджена, проте налякана.

За словами очевидців, компанія друзів гралася біля річки й один з них вирішив стрибнути на кригу, частина якої разом з хлопчиком відірвалася від берега.

Рятувальники наголошують, що перебування на льоду є небезпечним.

«Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми, аби відпочинок на свіжому повітрі в зимовий період був безпечним! Забороняється виходити на лід під час потепління, туману чи снігопаду. Не варто зупинятися біля крутих берегів, підходити до замерзлих у кризі предметів, виїжджати на лід на лижах чи санях, виходити на лід поблизу заводів та підприємств, де є теплі стічні води. Обов’язково навчайте дітей правилам безпеки під час перебування на відкритих водоймах у зимовий період», – мовиться у повідомленні ДСНС.

Фото: kiev.informator.ua