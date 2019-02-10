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У Рава-Руській районній лікарні відкрили відділення паліативної допомоги

Соломія Головіна

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На базі Рава-Руської районної лікарні відкрили паліативне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У відділенні надається допомога тяжкохворим пацієнтам, які мають невиліковні захворювання. Основна мета паліативної допомоги – забезпечення полегшення болю та інших симптомів, що спричиняють страждання, а також подолання інших проблем (фізичних психосоціальних, духовних та інше). Тут використовується мультидисциплінарний підхід, орієнтований індивідуально на кожного пацієнта.

Тому пацієнти можуть розраховувати не тільки на кваліфіковану медичну допомогу, а і підтримку з боку соціальних працівників, священиків.

Як зазначається, інвестиційний проект реалізовано за кошти державного фонду регіонального розвитку «Реконструкція приміщення під відділення паліативної допомоги Рава-Руської районної лікарні по вул. Грушевського, 120 (поз.4) в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

Проект тривав 5 місяців із серпня по грудень 2018 року. Основні заходи: внутрішні оздоблювальні роботи, ремонт та утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, заміна внутрішніх водо-каналізаційних мереж та заміна даху.

Були залучені кошти  державного фонду регіонального  розвитку  в сумі 1599,313 тис.грн, а також кошти Рава-Руської міської ради  в сумі 177,401 тис.грн.

Додатково за рахунок районного бюджету та коштів Рава-Руської міської ради було проведено капітальний ремонт приміщення під відділення паліативної допомоги на суму 235, 0 тис. грн, а саме 135,0 тис.грн. та 100,0 тис.грн відповідно.

Загальна кошторисна вартість проекту – 1776,714 тис.грн.

 

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