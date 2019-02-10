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На ковзанці у центрі Львова відсвяткували День хокею

Соломія Головіна

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У Львові на площі Ринок відзначили День хокею. У рамках святкування на міській ковзанці відбулася хокейна гра за участі представників Збройних Сил Канади. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської міської ради.

 

Всі охочі також мали змогу спробувати себе у ролі хокеїстів та скуштувати традиційного канадського кленового сиропу.

Хокейна гра відбулася у центрі міста, на ковзанці, що на пл. Ринок, за участю команд хокейного клубу «Галицькі Леви» та Збройних Сил Канади (операція «ЮНІФАЄР» – це місія канадських Збройних Сил, які працюють разом зі Збройними Силами України задля їх модернізації, часники операції працюють у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу м. Яворова.). Початку матчу передувало виконання канадського та українського гімнів оркестром Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Опісля матчу всі охочі мали змогу долучитися до гри.

«Популяризація здорового способу життя – це крок до здорового майбутнього. Спорт має декілька місій. Одна з них – це визначити, хто є найспритніший, найсильніший, найшвидший. Але спорт має і ще одну почесну місію — нести дружбу. Сьогоднішній матч, який відбудеться на цій ковзанці, є яскравим тому підтвердженням. Я вітаю всіх присутніх із Днем хокею у Львові. Нехай сьогодні і в майбутньому перемагає лише дружба», – промовив представник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, полковник Олексій Красюк.

Як розповідають організатори, учасники операції «ЮНІФАЄР» пишаються тим, що можуть розділити свою любов до хокею з львів’янами.

«Перш за все хочемо подякувати місту Львову та Академії сухопутних військ за те, що допомагають, і організували цю подію. Канада любить хокей. Ми справді дуже любимо грати в хокей і дуже раді бачити, що Україна теж любить грати у хокей. Дякуємо, що дозволяєте поділитися нашою любов’ю до хокею», – зазначив підполковник П’єр Леру.

Фото: ЛМР

 

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