На дорогах Львівщини за добу сталися 32 ДТП

На автошляхах Львівщини протягом минулої доби сталися 32 ДТП: 17 – у Львові, 15 – в області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Так, в одній з ДТП, яка трапилася о 00.20 на вулиці Трускавецькій у місті Стебник, постраждав водій транспортного засобу, 25-річний мешканець Трускавця. Він, керуючи автомобілем «Опель Корса», не впорався з керуванням, виїхав на ліве узбіччя та здійснив наїзд на електроопору. Медики діагностували у нього «забійну рану голови, забій лицевого черепа». За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ.

За наслідками інших ДТП складено 31 адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до одного року.