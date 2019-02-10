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Двоє заньківчан отримали звання заслуженого та народного артистів

Соломія Головіна

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Двоє артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Юрій Брилинський та Роман Біль отримали почесні звання від Президента України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю присвоєно почесні звання «Народний артист України» Юрію Брилинському – артистові драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Заслужений артист України» Роману Білю – артистові Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Нагрудні знаки заньківчанам вручив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка після вистави «Сватання на Гончарівці».

 

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