Двоє заньківчан отримали звання заслуженого та народного артистів

Двоє артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Юрій Брилинський та Роман Біль отримали почесні звання від Президента України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Як зазначається, указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю присвоєно почесні звання «Народний артист України» Юрію Брилинському – артистові драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Заслужений артист України» Роману Білю – артистові Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
Нагрудні знаки заньківчанам вручив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка після вистави «Сватання на Гончарівці».
Соломія Головіна