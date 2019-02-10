Через ускладнення кору помер студент-медик

Через ускладнення від кору помер студент Вінницького національного медичного університету. Про це повідомляє Студентська рада Вінниччини у Facebook.
Як зазначається, хлопець помер вчора, 9 лютого, від корової пневмонії – ускладнення кору.
Через ускладнення від кору помер студент Вінницького національного медичного університету. Про це повідомляє Студентська рада Вінниччини у Facebook.
Як зазначається, хлопець помер вчора, 9 лютого, від корової пневмонії – ускладнення кору.
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Соломія Головіна