Зеленський у Львові: «Хочу, щоб голосуючи українці керувалися розумом»

Студія «Квартал 95» провела соціальний концерт у місті Лева, який вчора, 8 лютого, відвідали сотні людей, вщент заповнивши Львівський цирк. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Концерт «Кварталу 95» у Львові розпочався не без пригод. Перед його початком під спорудою цирку зібралося на пікет близько 10-20 молодиків, які представилися ветеранами АТО й активістами. Володимир Зеленський вийшов поспілкуватися з пікетувальниками в компанії кількох «кварталівців». Активісти в доволі агресивній формі почали звинувачувати артиста в симпатіях до Росії, хоч офіційна Москва ще п’ять років тому завела на того кримінальну справу за підтримку української армії.

Проте схоже, настрій Зеленському й «Кварталу 95» подібна провокація не зіпсувала, тож артисти розпочали концерт вчасно та в доброму гуморі.

«Я хочу вам сказати відверто, що ніякої агітації сьогодні не буде. Це правда! Тому, ЗЕ-драстуйте», – сміючись, звернувся до публіки перед початком концерту лідер студії «Квартал 95», кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський.

У розмові з журналістами шоумен запевнив, що такі заходи проводяться вже багато років, тож нинішній концерт – не частина його агітаційної кампанії, а є суто соціальною ініціативою: були запрошені освітяни, медики, студенти та представники малозабезпечених родин.

«У нас є запити, така спеціальна черга, і, коли ми можемо, то приїздимо до того чи іншого міста. Будучи трішки молодшими, ми робили й по 3-4 таких концерти на день… Я не можу агітувати, бо це неправильно з огляду на моє людське розуміння політики. Політика – це особистий вибір кожної людини. Я хочу, аби українці під час голосування керувалися своїми відчуттями й розумом. Не слухайте нікого: ані ТБ, ані інтернет, слухайте тільки себе. Важливо прийти і проголосувати, щоби тобою не рухала жодна реклама, щоби це було твоє рішення», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наразі артист очолив рейтинги президентських перегонів. Експерти сходяться на думці, що Зеленський має такий високий показник через нестандартні передвиборні кроки. Зокрема, шоумен відмовився від прямої агітації, натомість намагається зблизитися з українцями через спільну роботу. Так, свою передвиборну програму кандидат розробляє разом зі співгромадянами в соціальних мережах, де до її обговорення долучилося вже близько півмільйона осіб.

Тур, у рамках якого «Квартал 95» відвідує Львів, було розпочато ще в грудні минулого року. Тоді «кварталівці» провели 22 концерти, зокрема, у Дніпрі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві та Києві. Зараз триває друга частина гастролей із соціальними концертами: у Житомирі та Львові вже побували, далі «Квартал 95» вирушить до Ужгорода, Івано-Франківська, Рівного, Тернополя, Хмельницького, Чернівців. Третя частина туру стартує в березні.

На питання журналістів, чи не заважає образ коміка у політичній кар’єрі, Володимир Зеленський відповів:

«Мені це допомагає. Я вважаю, що людина повинна мати позитивний настрій і почуття гумору. Нікого не хочу образити, та мені здається, що в людини проблеми з головою, якщо вона не вміє сміятися перш за все над собою. Тих, хто не вміє посміхатися, прошу – будь ласка, навчіться, тому що так легше жити».

Фото: прес-служба студії «Квартал 95»