У Городку пасажир випав з маршрутки: його без свідомості забрали в реанімацію

У Городку із маршрутки зі сполученням Львів-Старява випав пасажир. Молодого чоловіка з травмами без свідомості доставили у реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент стався 8 лютого біля 20:30 год. у Городку на вул. Львівська, 320.

«На зупинці громадського транспорту водій маршрутного таксі «БАЗ А0752 Еталон» зі сполученням «Львів-Старява» не переконався у безпечності початку руху транспортного засобу, внаслідок чого із вказаного транспортного засобу випав пасажир віком близько 30-35 років», – мовиться у повідомленні департаменту цивільного захисту.

Постраждалий був госпіталізований каретою швидкої медичної допомоги у реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ без свідомості із діагнозом: тупа травма голови, відкритий перелом скроневої ділянки голови, забій головного мозку.