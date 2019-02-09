Порошенко каже, що криза в Україні відступає, а економіка відновлює зростання

Президент України Петро Порошенко заявив про те, що криза в державі відступає, а економіка відновлює зростання. Про це він сказав сьогодні, 9 лютого, під час виступу в Києві на форумі «Відкритий діалог», передає прес-служба Глави держави.

«Надію вселяє те, що найгірше – дійсно позаду. Що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росії – відступає. Що відновлення економічного зростання відкриває можливості і до відновлення рівня життя. Сьогодні ми вже можемо ставити собі ті завдання, які ще вчора видавалися би пустопорожніми обіцянками», – наголосив Петро Порошенко.

Також під час свого виступу він зазначив, що йдеться не лише про відсіч Росії, але й про контрнаступ на бідність.

«Бідність, до речі, є прямим наслідком нашого тривалого колоніального минулого. Тож пориваємо з ним остаточно і безповоротно», – сказав він.

Також додамо, що в рамках форуму Петро Порошенко оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.