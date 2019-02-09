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Понад 46 тисяч українців торік не пустили в Польщу

Соломія Головіна

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У 2018 році понад 46,2 тис. українців отримали відмову у в’їзді до Польщі. Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит Укрінформу.

 

«На кордоні з Україною видано в 2018 році понад 48,7 рішень про відмову у в’їзді, зокрема 46,2 тис. – для громадян України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною причиною відмови була відсутність відповідної документації, яка обґрунтовувала б ціль і умови перебування в РП.

Крім того, причинами відмови у в’їзді ставали відсутність відповідних фінансових ресурсів для перебування в Польщі або коштів на повернення до країни походження чи транзиту.

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