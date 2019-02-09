ОСТАННІ НОВИНИ

Нині в Україні стартує національний відбір на Євробачення-2019

Соломія Головіна

|

Перший півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 19.00. Про це повідомляє сайт UA: ПЕРШИЙ.

 

За право представляти Україну на Євробаченні-2019 у першому півфіналі боротимуться дев’ятеро учасників:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх телеканалах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA: КРИМ та телеканалах регіональних філій, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості, на YouTube та в соціальних мережах.

Обрання конкурсантів, які пройдуть у фінал, відбуватиметься шляхом онлайн-голосування глядачів та виставлення оцінок від національного журі в складі: народної артистки України та переможниці «Євробачення-2016» Джамали, народного артиста України та представника України на «Євробаченні-2007» Андрія Данилка та продюсера й соліста гурту The Maneken Євгена Філатова. Результати голосування глядачів додаються до оцінок від суддів, після чого визначається загальний результат, за підсумками якого учасники з найбільшою кількістю балів потрапляють у фінал. За правилами нацвідбору до фіналу пройде лише шість виконавців – по три учасники з кожного півфіналу. Офіційні правила голосування в Нацвідборах дивіться тут.

Нагадаємо, другий півфінал нацвідбору «Євробачення-2019» відбудеться 16 лютого. А вже 23 лютого українці дізнаються, хто саме представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 у Тель-Авіві.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...