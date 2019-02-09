Нині в Україні стартує національний відбір на Євробачення-2019

Перший півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 19.00. Про це повідомляє сайт UA: ПЕРШИЙ.

За право представляти Україну на Євробаченні-2019 у першому півфіналі боротимуться дев’ятеро учасників:

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх телеканалах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA: КРИМ та телеканалах регіональних філій, а також на цифрових платформах Суспільного: на сайті в HD-якості, на YouTube та в соціальних мережах.

Обрання конкурсантів, які пройдуть у фінал, відбуватиметься шляхом онлайн-голосування глядачів та виставлення оцінок від національного журі в складі: народної артистки України та переможниці «Євробачення-2016» Джамали, народного артиста України та представника України на «Євробаченні-2007» Андрія Данилка та продюсера й соліста гурту The Maneken Євгена Філатова. Результати голосування глядачів додаються до оцінок від суддів, після чого визначається загальний результат, за підсумками якого учасники з найбільшою кількістю балів потрапляють у фінал. За правилами нацвідбору до фіналу пройде лише шість виконавців – по три учасники з кожного півфіналу. Офіційні правила голосування в Нацвідборах дивіться тут.

Нагадаємо, другий півфінал нацвідбору «Євробачення-2019» відбудеться 16 лютого. А вже 23 лютого українці дізнаються, хто саме представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 у Тель-Авіві.