На хабарі впіймали працівника одного з районних відділів міграційної служби

Слідчі теруправління ДБР у м. Львові затримали головного спеціаліста одного з районних відділів Державної міграційної служби України у Львівській області за вимагання 14 тис. грн хабара у іноземця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі бюро.

За попередньою інформацією, працівник міграційної служби вимагав та отримав 14 000 гривень від громадянина Ісламської республіки Пакистан за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні.

Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Львівській області.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

У разі доведення вини особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: ДБР