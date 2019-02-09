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Командувач Сухопутних військ США в Європі відвідав Львівщину 

Соломія Головіна

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Делегація Збройних сил США на чолі із командувачем Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенантом Крістофером Каволлі відвідала Міжнародний центр миротворчості та безпеки, а також 184-й навчальний центр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

 

Під час візиту генерал-лейтенант Каволлі ознайомився з ходом розбудови соціально-побутової інфраструктури Старицького гарнізону, відвідав навчальний комплекс «Бій в урбанізованій місцевості», та інші об’єкти навчальної матеріально-технічної бази, поспілкувався з інструкторсько-викладацьким складом МЦМБ.

Командувач Сухопутних військ США в Європі високо оцінив досягнення МЦМБ та, зокрема Центру підготовки підрозділів та зазначив, що далеко не кожна країна НАТО може дозволити собі такі обсяги підготовки підрозділів, на які спроможний Центр.

 

Також в ході візиту було обговорено подальші кроки розвитку МЦМБ, зокрема поглиблення двостороннього співробітництва між МЦМБ та 7-им командуванням з підготовки СВ США в Європі, що дислокується в Графенвері.

 

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