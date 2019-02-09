Чорний список продуктів, які гірші за «білу смерть»

Говорячи про «білу смерть», мають на увазі сіль і цукор. Експерти склали список найбільш небезпечних продуктів, які на їхню думку навіть більш суттєво впливають на організм мільйонів людей у зв’язку з надмірним вживанням. Про це повідомляє «Портал здоров’я».

На перше місце в цьому топі вчені помістили цукрозамінники. При їх вживанні мозок не отримує сигнал потрібної інтенсивності про те, що він отримав потрібну йому глюкозу, – цей збій програми призводить до метаболічних порушень, на тлі яких можуть розвиватися ожиріння, діабет і рак. Ніж їсти цукрозамінники, краще споживати «чесний» цукор, вважають фахівці.

На другій позиції топу – вироби з переробленого м’яса: сосиски, ковбаса, бекон, вживання яких також пов’язане з ризиком ожиріння, а, крім того, раку кишечника.

На третій – рафіновані рослинні олії, які позиціонуються як здоровий продукт, але в реальності містять величезну кількість калорій, жирів, а також речовин промислової переробки, які загрожують людині появою серцево-судинних захворювань.

Далі – газовані напої. Медики настійно радять відмовитися від їх вживання. Ці напої часто насичені цукрозамінниками, вони викликають постійне відчуття голоду, загострюють бажання їсти щось солодке.

П’яте місце в списку зайняв фаст-фуд як джерело трансжирів, які згубно впливають на стан судин і артерій організму.

На шостому виявилися продукти, що містять нітрати і нітрити, компоненти мінеральних добрив, які зріджують ефективність дії вітамінів, а також сприяють формуванню пухлин.

Сьоме місце експерти віддали кукурудзяному сиропу, здатному викликати рак кишечника.

На восьме помістили штучні барвники, Yellow 5 і Yellow 6, які діють на організм як канцерогени.

Також в топ самих небезпечних продуктів увійшов попкорн, який готується шляхом розігріву в мікрохвильовці. З’ясувалося, що його упаковка при нагріванні виділяє перфтороктанову кислоту, яка викликала розвиток раку в експериментах з тваринами.

Десяте місце чорного списку зайняли енергетики. Бадьорість, яку отримують з їх допомогою, тримається недовго і змінюється занепадом сил. Часте вживання енергетиків зношує серцево-судинну і нервову системи.