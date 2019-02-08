Завтра львівський тролейбус №24 не курсуватиме

Завтра, 9 лютого, тимчасово не курсуватиме тролейбус № 24. Причина у санкціонованій зрізці аварійних дерев на вулиці Зеленій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Згідно з актом обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, завтра, 9 лютого, Сихівська районна адміністрація проводитиме зрізку аварійних дерев на вул. Зелена, 158. Оскільки дерева ростуть в межах контактних ліній тролейбуса, з 10.00 год і до 15.00 год буде призупинено рух тролейбуса № 24.

Рух інших транспортних засобів на цій ділянці вулиці не буде обмежений.