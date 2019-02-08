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За тиждень у Львові відкриється фотовиставка «Світло у їхньому домі»

Соломія Григор'єва

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14 лютого о 18.30 год в у Центрі міської історії (вул. Акад. Богомольця, 6) відбудеться відкриття фотовиставки «Світло у їхньому домі», яка познайомить відвідувачів із історією львівської сім’ї у 1920−30-х рр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Більшість світлин виставки зроблені наприкінці 1920-х та протягом 1930-х років Яном Отко, який працював у той час у банку та інших фінансових установах Львова. Представлені на виставці фотографії є частиною приватного сімейного архіву Яна та Софії Отків.

Для Яна Отка фотографія була не лише інструментом фіксації часу за посередництвом світла — він цікавився фотографією як процесом, був її аматором. Після одруження із Софією Блонською він активно взявся документувати життя своєї сім’ї. Народження сина Андрія у 1935-му році додало йому стимулу фотографувати ще більше. Часто Ян без зупину витрачає кадри плівки, коли намагається зберегти щасливі сімейні моменти та вловити дорослішання сина. Результатом стали сотні знимок, які хоча й аматорські, але передають нам важливі знання про модерну сім’ю, побут та відпочинок. Окрім цього, родинні історії ми бачимо крізь призму екстер’єру та інтер’єру, тож колекція дозволяє відчути атмосферу міського життя львівського середнього класу 1930-х років.

Фото були опрацьовані і входять до колекції Міського медіаархіву Центру міської історії.

Виставка триватиме з 14 лютого до 14 липня.

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