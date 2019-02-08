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Управлінець Дубневичів будуватиме житло на Сигнівці

Наталя Дуляба

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На вул. Сигнівка, 10 на місці магазину-павільйону збудують багатоквартирний житловий будинок із вбудованими автостоянками. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Галицькі вітражі» видав сьогодні, 8 лютого, виконавчий комітет міськради Львова, передає Львівський портал.

 

Як йдеться у проекті рішення, майбутній житловий будинок зводитимуть на земельній ділянці площею 0,04 га. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ділянка належить до зони багатоповерхової житлової забудови (5-9 поверхів) відповідно до зонінгу Залізничного району.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 39,7%, а також встановив, що висота житла не повинна перевищувати 21,5 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Галицькі вітражі» створили більше року тому – у листопаді 2017-го. Зареєстроване воно за тією ж адресою, за якою й вестиметься будівництво, – на вул. Сигнівка, 10. Засновниками компанії є Юрій Пастернак (67%) та Василь Лега (33%).

Водночас Юрій Пастернак є керівником фінансової компанії «Енергія-інвест», власниками якої є одіозні нардепи від БПП брати Дубневичі. Йому також належить низка компаній, зокрема будівельні фірми «Технобуд», «Тір». Остання, за даними «Наших грошей», у 2016 році відремонтувала шкільних приміщень на Львівщині на 30 мільйонів гривень. А «Технобуду» щастить отримувати держзамовлення на будівництво і ремонт об’єктів на території Пустомитівського району (виборчий округ Богдана Дубневича).

Василь Лега ще має у власності будівельну компанію «Економбуд-ЛВ» та є співзасновником садівничого товариства «Будівельник», ГО «Галицька фортеця».

Основний вид діяльності ТзОВ «Галицькі вітражі» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу становить 120 тисяч гривень.

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