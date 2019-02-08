У Львові нині відкриють фотовиставку «Грудне вигодовування у публічному просторі»

У Львові сьогодні відбудеться відкриття фотовиставки «Грудне вигодовування у публічному просторі». Захід спрямований на підвищення культури сприйняття жінок-годувальниць у суспільстві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Виставка показує жінку, яка годує грудьми у публічному просторі та якій не потрібно переховуватися від навколишнього світу, як невід’ємну повсякденну частину суспільства. Стигматизація і сексуалізація жіночого тіла перешкоджають жінкам знаходитися у громадському просторі під час процесу годування. Для уникнення незручних ситуацій та звинувачень, вони змушені залишатися дома ізольованими до моменту, допоки дитина знаходиться на грудному вигодовуванні. Годування грудьми – майже непомітний та важливий процес, який задовільняє базову фізіологічну потребу дитини у їжі та сприяє реалізації низки емоційних та психологічних потреб. І це невід’ємне право жінки розпоряджатися своїм тілом та бути включеною у публічний простір», – кажуть організатори.

Цей проект є результатом співпраці різних людей – моделей, фотохудожниць, кураторок на Резиденції солідарності від Феміністичної майстерні.

Відкриття виставки відбудеться сьогодні, 8 лютого, о 18.00 в URBAN бібліотеці, що на вул. Устияновича, 4. Відвідати виставку можна згідно з графіком роботи бібліотеки: вівторок-п’ятниця з 11.00 до 20.00, субота-неділя з 11.00 до 19.00.