Солдата, який до смерті побив чоловіка, засудили до 7,5 років тюрми

До 7,5 років позбавлення волі засуджено солдата за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Про це Львівському порталу повідомили у військовій прокуратурі Західного регіону України.

Червоноградський суд визнав винним 24-річного військовослужбовця однієї з військових частин Львівщини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

У суді військовою прокуратурою доведено, що в червні 2018 року вказаний солдат у стані алкогольного сп’яніння та на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з потерпілим, наніс останньому множинні удари ногами та руками в різні частини тулуба. Отримані травми потерпілого виявилися несумісними із життям.

Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі зібрані під час досудового розслідування докази, та засудив бійця до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.