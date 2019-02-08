ОСТАННІ НОВИНИ

Солдата, який до смерті побив чоловіка, засудили до 7,5 років тюрми

Соломія Григор'єва

|

До 7,5 років позбавлення волі засуджено солдата за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Про це Львівському порталу повідомили у військовій прокуратурі Західного регіону України.

 

Червоноградський суд визнав винним 24-річного військовослужбовця однієї з військових частин Львівщини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

У суді військовою прокуратурою доведено, що в червні 2018 року вказаний солдат у стані алкогольного сп’яніння та на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з потерпілим, наніс останньому множинні удари ногами та руками в різні частини тулуба. Отримані травми потерпілого виявилися несумісними із життям.

Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, у тому числі зібрані під час досудового розслідування докази, та засудив бійця до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...