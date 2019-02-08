Самбірчанка зарізала свого чоловіка

В Самборі поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця. За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції 7 лютого близько 20.20 надійшло повідомлення про ножове поранення, завдане чоловіку в одному з будинків у райцентрі. Як попередньо встановили правоохоронці, 47-річна місцева мешканка Самбора під час побутового конфлікту нанесла кілька ударів ножем своєму 53-річному співмешканцю.

Чоловік був доставлений у лікарню з «проникаючими пораненнями грудної клітини та травматичним шоком». Незважаючи на зусилля медиків, невдовзі він помер.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисницю затримано в порядку ст.208 КПК України. Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини злочину.