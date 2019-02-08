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Посадовці «нажили» 400 тисяч на будівництві шахти. Схему викрили львівські правоохоронці

Соломія Головіна

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Львівські правоохоронці запобігли розкраданню коштів, призначених на будівництво однієї з шахт ДП «Волиньвугілля». За завищений обсяг виконаних робіт було виплачено з держбюджету майже 400 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

 

Так, працівники Управлення захисту економіки у Львівській області, слідчі Червоноградського відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури в ході проведення профілактичних заходів з протидії злочинності у бюджетній сфері викрили розкрадання коштів, призначених на будівництво шахти.

Під час аналізу затверджених актів прийняття виконаних робіт при будівництві однієї з шахт Державного підприємства «Волиньвугілля» правоохоронці встановили, що їх обсяги були завищені, і з держбюджету було безпідставно виплачено 376,5 тисяч гривень. Це підтверджується  відповідною  будівельною експертизою.

Трьом службовим особам, які затверджували акти, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд. Винуватцям загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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