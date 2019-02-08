На Зеленій зведуть 5-поверховий житлово-торговий будинок

Виконавчий комітет Львівської міської ради видав ТзОВ «Задруга» та ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Зеленій, 261, 263, 265 багатофункціональної будівлі із вбудованими громадськими приміщеннями, підземною автостоянкою та житловими одиницями у верхніх поверхах. При цьому існуючі одноповерхові будинки дозолили знести. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Майбутній 5-поверховий будинок зводитимуть на двох земельних ділянках загальною площею майже 0,2 га на вул. Зеленій. На них зараз розташовані одноповерхові торгові та розважальні споруди, тому їх планують знести.

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Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянки також знаходяться у зоні торгово-ділових зон місцевого значення.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельні ділянки на 58%, а також встановив, що висота будинку не повинна перевищувати 34 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Задруга» зареєстроване за однією з адрес майбутнього будівництва – вул. Зелена, 261. Його засновниками є Михайло та Олександр Явлінські. Водночас Михайло Явлінський є кінцевим бенефіціарним власником Західноукраїнської автотранспортної асоціації, а разом із Олександром Явлінським володіє фермерським господарством «Омо» на Городоччині. Також бізнесмени причетні до ще низки підприємств.

ТзОВ «Задруга» займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Розмір його статутного капіталу складає 380 гривень.

ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» своєю чергою займається будівництвом. Її засновниками є Тарас Дідик (50%), Назарій Бербека (40%) та Олександр Потернак (10%).

Тарас Дідик причетний ще до низки будівельних компаній, Назарій Бербека з-поміж іншого володіє туристичною компанією та готелем на вул. Коперника, 18. Олександр Потернак пов’язаний із десятком фірм, зокрема він є співвласником Західноукраїнської академії тенісу «Золотий лев», Полтавської бурової компанії і двох ресторанів у Києві.

Статутний капітал ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» становить 2,6 мільйона гривень.