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На ковзанці у центрі Львова відзначать День хокею

Соломія Головіна

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На площі Ринок у Львові 10 лютого відзначатимуть День хокею. У рамках свята відбудеться хокейна гра за участі представників Збройних Сил Канади, також заплановане частування традиційним канадським кленовим сиропом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Розпочнеться захід о 14.00 год. з хокейної гри на ковзанці, що на пл. Ринок. Гратимуть команди хокейного клубу «Галицькі Леви» та Збройних Сил Канади (операція «ЮНІФАЄР» – місія канадських Збройних Сил, які працюють разом зі Збройними Силами України задля їх модернізації; учасники операції працюють у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки поблизу м. Яворова).

Як розповіли організатори, усі охочі зможуть не лише поспостерігати за грою, а й самі спробувати себе у ролі хокеїстів. Під час заходу можна буде скуштувати традиційний канадський кленовий сироп.

«Учасники операції «ЮНІФАЄР» пишаються тим, що можуть розділити свою любов до хокею з львів’янами під час Дня хокею у Львові», – додають організатори.

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