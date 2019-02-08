Львів'ян кличуть на благодійні екскурсії хорами Гарнізонного храму

Львів’ян та гостей міста запрошують на екскурсії хорами Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла й таким чином долучитись до проведення реставраційних робіт. Адже кошти, отримані від продажу квитків, передадуть саме на відновлення унікальних фресок. Про це Львівському порталу повідомили у Гарнізонному храмі.

«Чи бували ви на галереях Гарнізонного храму? Бачили орган зблизька? В труби пробували дмухнути щосили? Ні? Тоді вже у п’ятницю та суботу, 22-23 лютого, на вас чекатиме нагода дізнатись про минуле найбільшої святині Львова з висоти галерей храму, оглянути орган та його міхи, побачити оригінальні ковані двері 1740 року і навіть пошукати на недавно відреставрованій фресці вівтаря левів, верблюдів, слонів і навіть Велику китайську стіну! Крім цього, ми розповімо лише найцікавіші факти і міфи про храм, також ви дізнаєтесь, чим живе храм у наші дні. А для найбільш допитливих буде можливість спробувати розгадати таємницю давньої каплиці на галереях, про існування якої навіть не всі знають», – розповідають організатори.

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Екскурсії відбуватимуться з 19:30 по 21:30 год. у п’ятницю, 22 лютого, а також із 20:00 до 21:30 год. у суботу, 23 лютого.

Вартість квитка для дорослого становить 20 гривень, для учнів – 5 гривень. Ці суми є пропонованим благодійним внеском. Втім кожен відвідувач сам визначатиме, скільки заплатити, адже всі отримані кошти скерують на реставраційні роботи у Гарнізонному храмі.

Збір груп відбуватиметься всередині храму, ліворуч від головного входу. Сам Гарнізонний храм розташований що на вул. Театральній, 11.

Зазначимо, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів) є першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році.

Із часів Радянського Союзу протягом 65 років костел Єзуїтів використовували як книгосховище – там зберігали близько 3 мільйонів книг. У 2011 році його передали Львівській архиєпархії УГКЦ. Сьогодні Гарнізонний храм є під опікою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

Додамо також, що на стелі Гарнізонного храму збереглися унікальні 300-літні фрески моравського митця Франциска Екштайна. Частину з них, розміщену над склепінням вівтаря, завершили відновлювати у грудні 2017 року. Всі роботи проводились коштом релігійної громади, поодиноких жертводавців, а також за підтримки Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Малопольського воєводства. Тоді на реставрацію витратили 2,1 млн грн та 700 тисяч злотих.

Фото: Volodymyr Iskra