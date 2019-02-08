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Для захисників України у Львівському госпіталі ветеранів відкрили консультаційний кабінет

Соломія Григор'єва

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На базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрили консультаційний кабінет для учасників бойових дій та учасників Революції Гідності. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Прийом в кабінеті кожного понеділка з 9:00 до 14:00 прроводитимуть невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт.

Для отримання додаткової інформації та запису на консультацію працює гаряча лінія (з 9:00 до 17:30): 0685780772, 0664219928

Адреса консультаційного кабінету: Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих (Консультативна поліклініка), Львів-Винники, вул. В. Івасюка, 31 (Консультативна поліклініка).

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