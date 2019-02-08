Для захисників України у Львівському госпіталі ветеранів відкрили консультаційний кабінет

На базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрили консультаційний кабінет для учасників бойових дій та учасників Революції Гідності. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Прийом в кабінеті кожного понеділка з 9:00 до 14:00 прроводитимуть невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт.

Для отримання додаткової інформації та запису на консультацію працює гаряча лінія (з 9:00 до 17:30): 0685780772, 0664219928

Адреса консультаційного кабінету: Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих (Консультативна поліклініка), Львів-Винники, вул. В. Івасюка, 31 (Консультативна поліклініка).