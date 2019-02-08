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237 мешканців Львівщини офіційно визнали бійцями-добровольцями

Соломія Головіна

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Комісія з визнання бійців-добровольців сьогодні надала відповідний статус ще 9 новітнім українським Героям. Загалом на Львівщині вже підтверджено статус 237 бійців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

Наступне засідання відбудеться в середині березня. Із переліком документів, які слід подавати на розгляд комісії, можна ознайомитися тут.

Як інформував Львівський портал, обласна рада на регіональному рівні визнала бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на сході України. За таке рішення під час сесії 13 вересня 2016 року проголосували 73 депутатів.

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