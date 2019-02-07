Зі Львова до Німеччини екстрадують розбійника

Зі Львова до Німеччини екстрадовано зловмисника. Процес видачі іноземця-правопорушника організовувала прокуратура Львівської області на виконання доручення Генеральної прокуратури України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Прокуратури Львівської області.

Зазначимо, що 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина затримано львівськими правоохоронцями у серпні 2018 року на території області.

Як з’ясувалось, чоловіка розшукують правоохоронні органи за вчинені ним у своїй державі розбої та крадіжку.

На даний час, вказана особа вибула із «Львівської установи виконання покарань №19» для передачі іноземним правоохоронцям.