Як львівські вогнеборці рятували житловий будинок від пожежі

У Пустомитівському районі 21 рятувальник гасив пожежу в житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 6 лютого, о 23:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Ков’ярі Пустомитівського району на території дачного кооперативу в двоповерховому житловому будинку.

Пожежу локалізовано 7 лютого о 01:03, ліквідовано о 01:28 у складі ланки газодимозахисної служби.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вогнем знищено дах на площі 110 кв.м, перекриття на площі 100 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 80 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.