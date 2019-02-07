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Як львівські вогнеборці рятували житловий будинок від пожежі

Соломія Григор'єва

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У Пустомитівському районі 21 рятувальник гасив пожежу в житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 6 лютого, о 23:14 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Ков’ярі Пустомитівського району на території дачного кооперативу в двоповерховому житловому будинку.

Пожежу локалізовано 7 лютого о 01:03, ліквідовано о 01:28 у складі ланки газодимозахисної служби.


Вогнем знищено дах на площі 110 кв.м, перекриття на площі 100 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 80 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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