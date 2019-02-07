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В Україні хочуть будувати дороги з вугільних відходів

Соломія Головіна

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що в уряді розглядають можливість використання золошлаків для будівництва доріг. Про це повідомляє «Громадське».

 

«Ми зараз відпрацьовуємо з профільними інститутами Укравтодору відповідну пропозицію. Ми знаємо, що такі технології використовуються в ряді європейських країн. Нам важливо дотримання простих екологічних норм, тому що ми розуміємо, що ці шлаки містять екологічно небезпечні відходи, щоб вони не шкодили здоров’ю людей», – повідомив Омелян.

Наразі вивчаються характеристики золошлаків, зокрема їхня жорсткість та міцність. Після закінчення такого дослідження, ці речовини зможуть використовувати для будівництва доріг.

Золошлаки – продукти спалювання твердого палива та термічної переробки гірських порід.

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