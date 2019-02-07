У Львові затримали жінку, яка «замінувала» нічний заклад

Патрульні виявили жінку, яка повідомила правоохоронців про фальшиве замінування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні вночі, 7 лютого, екіпаж патрульної поліції 3 батальйону отримав повідомлення про замінування нічного закладу “Старгород” на вулиці Римлянина. Інспектори прибули на місце та встановили громадянку, з мобільного якої був здійснений виклик. Вона заперечила свою причетність та повідомила, що до неї підійшла невідома їй жінка та попросила зателефонувати з її мобільного.

Патрульні почали шукати заявницю серед гостей закладу. Врешті її знайшли, а власниця мобільного підтвердила, що це саме вона. В той самий час, вибухотехніки повідомили, що факт замінування не підтвердився.

Жінка, яка здійснила телефонний дзвінок на «102», не змогла чітко пояснити для чого вона це зробила. Виявилося, що 35-річна львів’янка вже мала декілька судимостей за статтею «Зловживання службовим становищем». Її доставили до Личаківського відділу поліції та передали слідчому.

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність за ст 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Фото: патрульна поліція