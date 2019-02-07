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У Львові на «гарячому» затримали двох злочинців

Соломія Григор'єва

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Поліцейські охорони виявили двох зловмисників, які намагалися вчинити крадіжки з магазинів. Як з’ясувалося, одного із них розшукують луганські правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили а управлінні поліції охорони у Львівській області.

 

На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області  6 лютого близько 16.30 поступив сигнал тривоги з магазину на вулиці Дністерській у Львові.

На місці події правоохоронці затримали чоловіка, який намагався здійснити крадіжку. При перевірці було встановлено, що зловмисник – 36-річний мешканець Львівської області, якого розшукують луганські поліцейські.

Того ж дня близько 23.10 поліцейські охорони затримали ще одного чоловіка – 40-річного мешканця Червонограда. Він розбив вітрину у місцевому магазині одягу і  намагався викрасти манекен.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років

Проводиться досудове розслідування.

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