У курортній Східниці громаді повернули п’ять гектарів землі

Прокуратура відсудила у підприємства п’ять га земель у Східниці вартістю понад 90 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Прокуратури Львівської області.

За даними відомства, розірвано договір оренди, укладений між Східницькою селищною радою та одним із підприємств, за яким у державну власність повернуто земельну ділянку площею 5 га, вартістю 91,4 млн грн.

Господарським судом Львівської області задоволено позов заступника прокурора Львівської області, заявлений в інтересах держави до ТзОВ щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення у розпорядження місцевого органу самоврядування.

Суд погодився з позицією прокуратури, що у зв’язку із систематичною несплатою орендної плати (упродовж 2016-2018 років) до бюджету не надходять значні кошти.

Відтак, судом прийнято рішення про розірвання договору та повернення спірної земельної ділянки територіальній громаді Східниці.