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У курортній Східниці громаді повернули п’ять гектарів землі

Андрій Котенський

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Прокуратура відсудила у підприємства п’ять га земель у Східниці вартістю понад 90 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, розірвано договір оренди, укладений між Східницькою селищною радою та одним із підприємств, за яким у державну власність повернуто земельну ділянку площею 5 га, вартістю 91,4 млн грн.

Господарським судом Львівської області задоволено позов заступника прокурора Львівської області, заявлений в інтересах держави до ТзОВ щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення у розпорядження місцевого органу самоврядування.

Суд погодився з позицією прокуратури, що у зв’язку із систематичною несплатою орендної плати (упродовж 2016-2018 років) до бюджету не надходять значні кошти.

Відтак, судом прийнято рішення про розірвання договору  та повернення спірної земельної ділянки територіальній громаді Східниці.

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