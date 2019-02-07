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У Городку з маршрутки на ходу випала бабуся

Соломія Григор'єва

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На Львівщині через неуважність водія з маршрутного автобуса випала пасажирка. Жінка отримала тілесні ушкодження і госпіталізована в травматологію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 7 лютого, близько 12.00 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП, яке сталося на вулиці Стуса у місті Городок. Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса Львів-Лісновичі-Речичани, 50-річний житель Миколаївського району, здійснюючи висадку пасажирів, не переконався у безпеці початку руху транспортним засобом. Внаслідок цього з задніх дверей випала 81-річна жителька одного із сіл на Городоччині.

Жінка отримала тілесне ушкодження (закритий перелом стегнової кістки) та була госпіталізована.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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