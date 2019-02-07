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У горах врятували п’ятьох лижників

Андрій Котенський

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Славською пошуково-рятувальною групою на лижних трасах гори Тростян та Високий Верх надано допомогу 5 травмованим туристам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

У горах травмувалися четверо жінок та один чоловік.

Зокрема на горі Тростян травмувалися 17-річна жителька Одеси та 31-річна жителька Києва. У обох діагностували травму руки.

На горі Високий Верх із травмою голови до медиків доставили 20-річну жительку Києва та 32-річну жительку Миколаєва. Окрім того 27-річний житель Маріуполя зазнав травми ноги.

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