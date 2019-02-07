Поліція викрила чиновників, які організували злочинну схему на закупівлі спецтехніки

На Львівщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка налагодила схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі спеціальної комунальної техніки: мова йде про 1,2 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

Так, у березні минулого року комунальне підприємство однієї з міськрад Львівщини оголосило тендер на закупівлю дорожньої комбінованої машини (з піскорозкидальним, поливо-мийним та іншим обладнанням). За його результатами з переможцем було укладено відповідний договір, а в подальшому – підписано акт приймання комунальним підприємством передбаченої спецмашини. Проте, як встановили правоохоронці, техніку поставляв інший суб’єкт господарювання. Причому за ціною, завищеною на 799,1 тисячі гривень.

У червні за аналогічною схемою комунальне підприємство придбало ще одну одиницю спеціальної комунальної техніки. За самоскид МАЗ воно переплатило 394,3 тисячі гривень. Таким чином чиновники незаконно заволоділи бюджетними коштами на 1,2 мільйона гривень.

Директору комунального підприємства, а також керівнику та заступнику філії підприємства – постачальника спецтехніки, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.