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Мерія обіцяє якнайшвидше змінити транспортне сполучення із смт Рудно

Соломія Григор'єва

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У мерії працюють над покращенням транспортного сполучення міст і селищ міського типу зі Львовом. Для забезпечення якісного сполучення з смт Рудно АТП № 1 планувало поставити нові великі автобуси на маршрут №28. Однак пропозиція була відхилена, тому зараз запропоновано продовжити до селища маршрут №52. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

 

В обласній адміністрації таку пропозицію мерії не підтримують, проте пропонують продовжити у смт Рудно міжміський маршрут №156.

«Ще в грудні ЛК АТП № 1 планувало замінити автобуси середнього класу на автобуси великого класу на маршруті № 28, щоб вони курсували в смт Рудно. Однак для цього потрібно було б замінити схему руху — щоб автобуси заїжджати до смт Рудно через с. Зимна Вода, оскільки там ширша дорога. Однак, ми зіштовхнулися з тим, що громада однієї частини Рудно не підтримує цю пропозицію, бо вважають, що залишаться без транспорту, а пропонований шатл-бас, який мав би курсувати по селищу і довозити людей до кінцевої зупинки, їм не підійшов.

З цього приводу ми провели численні зустрічі з мешканцями смт Рудно і зрозуміли, що наразі змінювати схему маршруту № 28 не на часі. Тому запропонували інший варіант —продовження маршруту № 52, який курсує з пл. Різні до АС «Західна», до смт. Рудно, та також через с. Зимна Вода. Тоді у смт Рудно було б два міських маршрути — № 28 і № 52. На 52 маршруті ми б збільшили кількість одиниць до 10−12 автобусів, щоб забезпечити якісне транспортне сполучення мешканців Рудно, частково с. Зимна Вода із Львовом.

Вчора, цю ідею ми обговорили на зустрічі з представниками ОДА та перевізниками, які обслуговують приміські маршрути, які можуть конкурувати із запропонованим новим маршрутом № 52. Представники ОДА не підтримали наших ідей, і запропонували продовжити до смт Рудно приміський маршрут № 156, який курсує від Галицького перехрестя до с. Зимна Вода.

Тому зараз ми вивчаємо думку мешканців смт Рудно, ще раз проведемо зустрічі з ними, щоб визначити, які варіанти їм підходять. Хочу наголосити: для нас принципова позиція — це забезпечення якісного транспортного сполучення з смт Рудно, тому готові підтримати будь-який із запропонованих варіантів», — розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

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