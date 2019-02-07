Мер Дніпра категорично проти перейменування області на Січеславську

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я категорично проти перейменування області штучно видуманим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців. Так, я абсолютно спокійний. Все одно у них нічого не вийде», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, 7 лютого народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.