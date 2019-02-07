Львівській митники затримали контрабандиста, що перевозив цигарки у стелі автомобіля

Працівники Львівської митниці вилучили в українця понад 600 пачок сигарет. Прихований товар містився у стелі автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

Так, громадянин України, 28-річний мешканець Тернопільщини прямував до Республіки Польщі через митний пост «Рава-Руська» автомобілем марки «Mersedes-Benz». До митного оформлення він подав декларацію, в якій заявив про відсутність будь-яких товарів. Однак під час митного контролю виникла підозра щодо наявності в автомобілі товарів, що переміщуються з приховуванням від митного контролю.

Автомобіль було виведено із загального потоку та скеровано у бокс поглибленого огляду транспортних засобів. Там працівники митниці виявили 640 пачок сигарет з фільтром з акцизними марками України. Їх сховали за декоративною обшивкою у стелі автомобіля.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Сигарети вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС