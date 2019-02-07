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Для львівських маршруток розробили нові квитки

Соломія Григор'єва

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Львівське комунальне АТП № 1 запроваджує квитки із захисною голограмою. Підприємство найближчим часом планує отримати першу партію квитків із голограмою, яка захищає від підробок. Пасажирів закликають під час оплати брати квитки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

 

«Дизайн квитків в автобусах буде подібним на дизайн квитків в електротранспорті, однак для зручності пасажирів автобусні квитки відрізнятимуться кольором. Отримати квиток пасажири зможуть при оплаті за проїзд у комунальних автобусах», — розповів директор АТП № 1 Орест Хамула.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, введення квитків із захисною голограмою є кроком у напрямку запровадження якісного обліку пасажиропотоку в автобусах.

«В електротранспорті є прозорий і зрозумілий облік пасажиропотоку. Такий же механізм хочемо запровадити і в ЛК АТП № 1, тому розглядаємо також можливість введення посад контролерів-касирів, які б слідкували за оплатою пасажирів. Таку схему роботи ми випробували б на одному маршруті, щоб зрозуміти доцільність запровадження такої роботи в усіх автобусах АТП № 1. Також розглядаємо можливість запровадження в автобусах безготівкової оплати за проїзд, на зразок електротранспорту», — розповів Андрій Білий.

Нагадаємо, з 1 лютого проїзд у маршрутках Львова коштує 7 гривень.

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