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Більшість кандидатів у президенти брешуть українському народові, – Яценюк

Андрій Котенський

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«Народний фронт» боротиметься за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду, аби забезпечити незворотність реформ в Україні. Про це заявив лідер партії Арсеній Яценюк на партійному з’їзді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі партії.

 

«Внаслідок масованої дискредитаційної кампанії сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори Президента України в 2019 році. Але ми повинні поборотися і вибороти нову коаліцію, новий уряд. Ми сильна, згуртована і фахова команда. І ми вміємо перемагати», – сказав Арсеній Яценюк і наголосив, що парламент повинен залишатися острівцем політичної стабільності.

Як зазначив політик, перед новим Кабінетом Міністрів, стоятимуть масштабні завдання. «Вільна економіка, вільне від адміністративного тиску і корупційного податку підприємництво, вільна зовнішня торгівля. Саме в компетенції уряду і парламенту будуть фінанси, інновації, економічне зростання, субсидії, пенсії, зарплати…», – заявив Арсеній Яценюк.

Водночас лідер «Народного фронту» підкреслив, що більшість кандидатів у президенти брешуть українському народові, коли говорять про підвищення зарплат чи зменшення тарифів. Президент за Конституцією є гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України, відповідальним за безпеку, оборону, дотримання прав і свобод громадян, але він не займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями чи економікою. «Тому обіцянки багатьох із цих кандидатів – навіть не популізм, а новий більшовизм», – констатував Арсеній Яценюк.

Крім того на з’їзді партії зауважили, що збільшення частки української мови в теле- і радіоефірах, перемога у газовій війні з Росією, програма «теплих кредитів»  – це також результат дії законів «Народного фронту». Водночас, як відмітив керівник фракції, сьогодні невідкладно потрібно ухвалити законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної. «Ми повинні захистити інформаційний суверенітет. Україні необхідні закони про прозорість медіа-власності та про кримінальну відповідальність за заперечення факту агресії. Також закріпити курсу на членство в ЄС та НАТО».

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