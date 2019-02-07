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Абраменко застрибнув на п’єдестал чемпіонату світу у США

Андрій Котенський

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Український фрістайліст Олександр Абраменко застрибнув на другу сходинку п’єдесталу чемпіонату світу у США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

Як відомо для нашого олімпійського чемпіона це перша медаль чемпіонатів світу в кар’єрі і друга в історії української лижної акробатики нагородою чемпіонату світу (після бронзи, яку Ольга Волкова здобула 2011 року, до речі, так само у Дір-Веллі).

У фіналі змагань українець виконав стрибок на 126.24 балів. «Золото» у цій дисципліні виборов росіянин Максим Буров (130,09), «бронзу» – швейцарець Ной Рот (125,22).

У змаганнях з лижної акробатики серед жінок українка Ольга Полюк посіла 7 місце.

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