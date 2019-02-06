Збірна України два матчі до Євро–2020 проведе у Львові

Домашні матчі кваліфікації Євро–2020 проти команд Сербії та Люксембургу збірна України проведе у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

Згідно з рішенням виконкому ФФУ поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) національна збірна України проведе у Львові на стадіоні «Арена Львів».

Обидві зустрічі розпочнуться о 21.45 за київським часом.

Як відомо, стартову гру відбору до Євро-2020 наша команда проведе в Лісабоні проти чинних чемпіонів континенту, португальців, 22 березня.

Домашній поєдинок проти збірної Португалії відбудеться у Києві, 14 жовтня. Домашньої арени, де прийматимуть литовців, 11 жовтня, наразі не визначено