У Моршині фура злетіла в кювет: є травмований

На Львівщині вантажівка з’їхала у кювет. Через ДТП водій отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 лютого близько 5.50 на автодорозі «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці» на об’їзній міста Моршин у Стрийському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ДАФ», 32-річний стриянин, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.