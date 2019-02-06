У Львові судитимуть двох хабарників-керівників рибоохоронного патруля

Двом керівникам Львівського рибоохоронного патруля загрожує до 10 років ув’язнення за отримання 28 тисяч гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Слідчими прокуратури Львівської області, за оперативного супроводу працівників Управління захисту економіки Нацполіції Львівщини, в ході розслідування кримінального провадження, у понеділок, 4 лютого, під час отримання 28 тисяч гривень неправомірної вигоди затримано двох осіб з керівного складу Управління Державного рибного господарства у Львівській області (Львівський рибоохоронний патруль).

Учора, 5 лютого, службовцям повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Встановлено, що правопорушники, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вимагали у приватного підприємця гроші за погодження від імені установи режиму рибогосподарської експлуатації однієї із водойм на Яворівщині.

Крім цього, зловмисники обіцяли посприяти у погодженні цього режиму у Державному агентстві рибного господарства України.

На даний час вирішується питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскація майна.